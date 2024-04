Petit loir n'a plus sommeil

Flora, la plus petite des loirs, part pour une grande aventure... Les autres loirs veulent juste continuer à dormir, mais le vaste monde attend dehors, et Flora est impatiente de l'explorer ! Elle est courageuse. Elle est pleine de questions. Et elle n'a plus sommeil du tout ! Rejoins Flora dans cette aventure pleine d'amusement et découvre les merveilles de la nature au fil des saisons !