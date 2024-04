Coopérer et se faire confiance - Par tous les temps. Par tous les temps

A l'heure où la société se fragmente, il ne semble plus possible de débattre, de se parler et d'être d'accord. Epidémie de solitude, monétisation à outrance de la santé, emprise numérique sur les relations humaines, dislocation du sens au travail, etc. La crise de la coopération adopte des formes multiples. Afin de faire face aux enjeux démocratiques et écologiques actuels, il est urgent d'imaginer de nouvelles formes de vie sociale, dégagées de l'emprise de l'économisme et du tout-numérique. C'est ce que défend Eloi Laurent dans ce manifeste stimulant, au croisement de la philosophie et de l'économie. Alors que la coopération humaine a été enfermée dans une acception trop restrictive et assimilée à la collaboration, l'auteur détaille les leviers à activer pour régénérer nos liens intimes, sociaux et vitaux - condition indispensable pour fonder les bases d'une société qui prendrait soin des écosystèmes comme des humains.