Dada N° 281 : Art et sport

A priori,tout semble les opposer. Et pourtant... Depuis l'Antiquité, le monde de l'art a été fasciné par l'univers du sport. Il suffit de penser à toutes ces statues gréco-romaines aux proportions parfaites. Leur modèle ? Les corps des athlètes ! Au fil des siècles, les artistes vont documenter dans leurs oeuvres l'apparition de nouvelles disciplines, comme le tennis (jeu de paume), puis profiter de pouvoir peindre en extérieur pour aller saisir sur le vif régates de voile et autres courses hippiques. Les avant-gardes se passionnent ensuite pour la représentation du mouvement, et les artistes contemporains questionnent aujourd'hui icône sportive. La flamme n'est pas près de s'éteindre entre art et sport !