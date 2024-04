L'apprentie voleuse. Tome 1, La guilde des montagnes

Alli Rosco n'a rien d'une dangereuse criminelle. Pourtant, à seulement douze ans, elle va devoir se transformer en voleuse redoutable. Pourquoi ? Parce qu'elle vient de s'enfuir de l'orphelinat et doit trouver de quoi survivre. Et vite ! Parce qu'une malédiction la ronge à petit feu, et que le seul remède capable de lui sauver la vie coûte cher. Très cher ! Parce qu'elle vient de rencontrer Beck. Et ce garçon, aussi futé et insolent qu'elle, lui a fait une proposition intéressante : intégrer la légendaire Guilde des voleurs et devenir riche. Très riche ! Peut-elle faire confiance à ce garçon un peu trop sûr de lui ? Sûrement pas, mais tant pis : la Guilde est son seul espoir, et Alli ne reculera devant rien pour réussir son épreuve d'entrée.