Emouvant Bernanos qui, par sa naïveté et son génie, désarma son éditeur en lui promettant, avec " Un crime " et " Un mauvais rêve ", des romans policiers " à la Simenon ", par gageure et pour se faire un peu d'argent. Il ne fallut pas longtemps pour découvrir que ce roman, plus bernanosien que nature, était hanté une fois de plus par les thèmes de l'imposture et de l'orgueil, du désespoir et du mal. Un dandy gauchiste et mondain qui se suicide dans une chambre d'hôtel. Un grand écrivain fini, esclave de sa notoriété. Une femme à la dérive et son jeune amant, dont la liaison ne survit que par la drogue et le projet d'un crime crapuleux. " Des êtres qui ont perdu leurs raisons de vivre et qui s'agitent désespérément dans le vide de leurs pauvres âmes avant de crever ". Tels sont les douloureux personnages de ce livre qui peignait, en 1934, avec une sainte colère prophétique, un monde avili auquel le nôtre ressemble tous les jours un peu plus.