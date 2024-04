Otomo N° 17 : Dragon Ball

Dragon Ball. Deux mots qui suffisent à enflammer des hordes de fans, au Japon comme en France. D'abord manga puis série animée, le monstre d'Akira Toriyama a su traverser les générations comme aucune autre série japonaise... Il y a plus de trois décennies, c'est toute une génération de petits Français qui découvraient les aventures de Son Goku et ses amis sur le légendaire Club Dorothée, immanquable rendez-vous de millions de gamins qui se pressaient devant le poste de télévision, semaine après semaine. Pour ces enfants devenus grands, et bien des générations après eux, Dragon Ball est un monument auquel Otomo va s'attacher à rendre hommage.