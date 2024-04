La fin de la masculinité

Dans cet ouvrage, Robert Jensen propose aux hommes d'entreprendre un voyage de la masculinité à l'humanité au moyen d'une exploration intelligente et sans concession du rôle dévastateur de la pornographie dans la définition de la masculinité. Mêlant avec un juste équilibre anecdotes personnelles et travaux universitaires de féministes, l'auteur montre, dans un style oral engageant, comment le porno, de plus en plus accessible et violent, renforce les définitions sociales de la virilité, influence l'attitude des hommes à l'égard des femmes et favorise une sexualité basée sur les rapports de domination et la déconnexion émotionnelle. Alarmant et stimulant, ce livre soulève des questions difficiles mais cruciales sur la sexualité et le pouvoir afin d'établir une véritable égalité sexuelle. Loin d'adopter une position "anti-sexe" caricaturale, l'auteur défend la vision d'un monde où la sexualité serait un moyen d'éprouver davantage d'émotions, de connexion et d'intimité.