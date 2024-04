Défaites vos Jeux !

Quel héritage les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 vont-ils laisser ? Au-delà de la compétition sportive, un grand spectacle commercial s'organise. En Seine-Saint-Denis, où se concentre la construction d'infrastructures et d'équipements démesurés, les aménagements dessinent une métropole pensée par le haut, loin du quotidien des habitant·es. Ce manuel réunit les voix de celles et ceux qui enquêtent sur la machine olympique et se mobilisent pour en dénoncer les effets : délogements, bétonisation, contrôle de l'espace public, contournement démocratique. Si les Jeux sont faits, ils auront permis aux personnes qui en subissent les conséquences de se rencontrer et de s'organiser pour reprendre la main sur la fabrique de la ville.