Mon livre tablette En promenade

Ce livre sonore, très ludique, est conçu comme une tablette. Il permet aux jeunes enfants de découvrir le monde qui les entoure : le chantier, la ville, la cour de récréation, les animaux du zoo et le parc. En appuyant sur les images, l'enfant entend les mots et des sons rigolos. Au total, plus de 100 sons et 5 jeux d'associations. Voilà un concept simple et sans écran, pour apprendre en s'amusant !