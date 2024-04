Mon carnet secret - Foot, bonus : une partie spéciale Foot

Un magnifique journal intime pour permettre aux enfants d'écrire tous leurs secrets, pensées, moments de bonheur ou coup de blues ! Une thématique Foot qui ravira les enfants, et les accompagnera au fil des pages : plus de 140 pages pour écrire et partager leur quotidien. Aussi des pages à compléter pour noter : ses joueurs et clubs de Foot préférés, leurs amis, leur famille, ce qu'ils aiment ou détestent, leurs rêves, leurs plus grosses bêtises, leurs livres ou films préférés... Les plus : un cadenas hypersolide pour renfermer tous ses secrets, et des pages de stickers pour décorer les pages ! Format 16 x 21 cm / 144 pages