Magazine Georges n°69 Fourmi - avril/mai 2024

Attention, fourmis dans les mains avec ce nouveau Georges ! En effet, suite aux votes de nos lectrices et lecteurs, voici un numéro très attendu : le N° Fourmi ! Au sommaire dans la partie 1, celle des histoires : - après l'homme-araignée, découvrez la jeune et puissante fille-fourmi Fourmillette ! Une grande et drôle de BD signée Sophie Guerrive ; - Panpi et Gorri, par Marie Novion, ou quand deux chiots s'intéressent aux petites bêtes ; - un reportage sur une chercheuse qui étudie le comportement des insectes. Dans Partie 2, c'est l'heure de jouer avec : - une reine, des ouvrières, des mâles ailés et 13 000 espèces ; - un labyrinthe dissimulé dans une fourmilière ; - des images à observer autour de la célèbre fable de Jean de la Fontaine, La Cigale et la Fourmi ; - un quiz pour découvrir d'étonnantes révélations sur les fourmis. D'ailleurs, saviez-vous qu'elles cultivent des champignons ou qu'elles forment des ponts ? Tout ce beau programme suivi d'un paper-toy à construire en forme de... fourmi (géante bien sûr) Et pour finir, au programme des activités originales crées par notre super équipe : - réaliser une carte qui tourne sur le cycle de vie de ces animaux ; - cuisiner un cake aux fourmis... oups ! aux vermicelles de chocolat ; - préparer son carnet de myrmécologie ; - fabriquer une marionette à 6 pattes ! Sans oublier les chroniques de livres, une histoire vraie et le quiz final... Bref, un numéro qui fourmille et qui sera parfait pour démarrer le printemps !