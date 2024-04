Psyche et Cupido. Psyché et l'Amour. Niveau avancé

Pauvre Psyché ! A peine entrée dans l'adolescence, elle découvre à ses dépens que les qualités physiques et morales, la richesse, l'amour, sont autant des biens que des maux, excitant la haine et la convoitise non seulement des mortels mais également des dieux. La déesse de la beauté, Vénus tout entière à sa proie attachée, exige que Psyché soit dévorée par un monstre mystérieux... En compagnie de la servante de l'héroïne, vivez les aventures de la courageuse Psyché et découvrez les affres de la passion, les pièges retors, les épreuves insurmontables et les terribles tourments d'une belle âme confrontée à l'Amour incarné. Cet ouvrage est issu de Scribamus, l'atelier d'écriture en latin de La Vie des Classiques. Il est animé par Adrien Bresson, professeur agrégé de lettres classiques, avec la collaboration de Florence Garambois-Vasquez, Professeure de langue et littérature latines, à destination d'étudiants et d'étudiantes de Toulouse, de Paris et de Lyon : Dorian Flores, Armand Naudin et Clara Marquet.