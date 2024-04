Corpus Painting Philemona Williamson

Premier livre en français de l'artiste américaine Philemona Williamson, le Corpus Painting qui lui est consacré constitue une introduction à son oeuvre pour une audience européenne. " Les compositions dynamiques dans l'univers de Philemona Williamson cartographient les zones grises et les souvenirs opaques de l'adolescence dans des couleurs luxuriantes et des formes exubérantes. Ses personnages sont entièrement autonomes, offrant des récits ouverts et posant plus de questions qu'ils n'offrent de réponses. Bien que Philemona Williamson soit une gardienne de la mémoire, elle en comprend les caprices et permet à ses personnages, animés ou inanimés, de garder leurs propres secrets. Dans son oeuvre, la jeunesse est une expérience mystérieuse, sensorielle, voire sensuelle. Les somptueuses histoires qu'elle raconte naviguent entre le poids imminent de l'âge adulte et l'innocence pleine d'espoir de la jeunesse. " Adrienne L. Childs "Corpus Painting" de Semiose éditions propose une collection éditoriale entièrement dédiée à la peinture. En 48 pages, relié façon beau livre, chacun des opus se concentre sur une suite de tableaux précisément choisis, complété d'un texte en français et en anglais signé d'une personnalité du monde de l'art. Une invitation à plonger dans la peinture, à comprendre les ressorts d'une série, à contempler une série d'images, avec la même dévotion et passion que l'on porte aux retables ou aux icônes peintes.