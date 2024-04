Six Versions Tome 1 : Les Orphelins du Mont Scarclaw

Un meurtre, six versions. Qui est le coupable dans l'affaire du Mont Scarclaw ? Un soir d'août, sur les pentes sauvages de la montagne écossaise, Tom Jeffries, quinze ans, disparaît. L'été suivant, son corps est retrouvé dans les marécages. Accident ou crime ? Le doute persiste. Vingt ans plus tard, dans son célèbre podcast Six Versions, Scott King donne la parole aux témoins pour tenter de résoudre cette énigme. Mais les adolescents ont grandi et leurs souvenirs se contredisent. Ils restent unanimes sur un point : une créature monstrueuse hanterait les lieux... "Un thriller psychologique digne de Stephen King". Librairie Mollat Matt Wesolowski est un auteur britannique de Newcastle. Sa série Six versions, dont Les Orphelins du Mont Scarclaw est le premier tome, a connu un grand succès. Traduit de l'anglais par Antoine Chainas