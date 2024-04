Renverser la tache

La tache est intimement liée à la peinture. Tour à tour concurrente ou alliée de la ligne, elle est un fait esthétique aux contours ductiles que le corpus hétérogène de la double exposition des galeries Catherine Issert et Zlotowski reflète très librement. S'étendant des années 1930 à nos jours, celui-ci réunit des oeuvres de techniques variées impliquant différents types de procédures : touche, giclée, éclaboussure, coulure, salissure, empreinte, imprégnation, ou même impression photographique. Avec la modernité et les avant-gardes, la tache a acquis un statut canonique, qui a démultiplié ses possibilités et élargi son champ d'action à toutes sortes de supports.