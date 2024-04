Paroles d'étudiants

"Ce recueil de témoignages est un ouvrage pédagogique et utile. Utile pour les étudiants dont certains ont pu apprendre des choses sur eux-mêmes ; utile pour les lecteurs qui vont découvrir ici des témoignages rares et parfois poignants d'étudiant(e)s et de jeunes du Mans ; utile peut-être pour tous ceux qui cherchent à comprendre cette jeunesse souvent caricaturée ; et utile pour moi car tout enseignant peut apprendre de ses élèves".