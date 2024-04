Les roses du Nil

A six ans, Soé, petite fille franco-rwandaise, quitte précipitamment le pays qui l'a vue naître, avec sa mère française après l'assassinat de son père, survenu pendant le génocide de 1994. Des années plus tard, la petite fille maintenant trentenaire, , peine à s'épanouir dans sa vie toulousaine. Et pour cause, sa mère rejette ses origines africaines et a rompu tout lien avec le pays des mille collines. Le destin semblant en décider autrement, elle fait la rencontre de personnes extraordinaires qui la pousseront à renouer avec son passé, et regagner ses souvenirs. Mais Soé est-elle prête à faire face aux secrets de famille qu'elle s'apprête à déterrer ? A travers la quête identitaire de la jeune métisse, découvrez le magnifique Rwanda sous un jour nouveau. Un phénix renaît toujours de ses cendres.