Guérir de sa famille et enfin vivre sa vie. Dénouer les fils du passé pour apaiser ses souffrances

Une approche incarnée de la psychogénéalogie à travers dix histoires de famille émouvantes. "C'est plus fort que moi ! " Combien de fois Michèle Bromet-Camou a-t-elle entendu ce cri, dans son cabinet de psychologue ou dans les groupes thérapeutiques qu'elle anime ? Quelque chose résiste, empêchant de changer ce qui pourtant nous fait souffrir et nous plonge dans un sentiment d'impuissance. Comment soulager ces maux qui ne nous appartiennent pas, héritage inconscient d'une histoire familiale dont nous endossons le poids ? L'autrice déroule ce processus en s'appuyant sur son histoire personnelle et sur celle de ses patients. "En vogue ces dernières années, l'analyse transgénérationnelle s'appuie sur l'étude de l'arbre généalogique de l'individu pour mieux expliquer et apaiser ses angoisses". L'Express Psychologue clinicienne, Michèle Bromet-Camou travaille depuis plus de vingt ans dans le champ de la thérapie transgénérationnelle et familiale.