Les Whisperwicks Tome 1 : Le labyrinthe sans fin

La petite ville de Flammèche-les-eaux n'a rien de magique. Ce n'est pas Benjamiah Creek que ça dérange : de toute façon, il ne croit pas en la magie. Enfin ça, c'était jusqu'à ce mystérieux cadeau... jusqu'à ce qu'il soit envoyé dans le plus incroyable des mondes. Dedaleum est un monde étrange et impossible, où les rues ne tiennent pas en place, où les cartes à jouer servent de monnaie et où les couleurs ont une valeur inestimable... Comment Benjamiah peut-il espérer rentrer chez lui dans ce labyrinthe sans fin ? Quand sa route croise celle d'Elizabella, il n'a pas d'autre choix que de la suivre dans une quête effrénée, à la recherche de son frère, sur la trace des mystérieux Whisperwicks...