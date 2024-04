La lettre d’Egypte. Une lettre imaginaire en rébus

Septembre 1828. Jean-François Champollion part en Egypte pour une mission scientifique. A sa femme Rose, il n'enverra de courrier qu'à deux reprises. Une "carte de voeux", expédiée du Caire fin 1828, et, quelques mois plus tard, une "lettre". Celle-ci achèvera de convaincre Rose que son mari a pris un coup de chaud sur la tête. Cette lettre inédite, au code mystérieux, est publiée in extenso dans les pages de cet ouvrage, et livrée à la perspicacité du lecteur.