Naruto - Sasuke Retsuden Tome 1

La Grande Guerre Ninja a pris fin, et Le Septième Hokage règne sur cette nouvelle ère. Afin de percer l'énigme de la maladie dont souffre Naruto, Sasuke Uchiwa se rend à Redaku, un pays coupé du monde extérieur. Il s'infiltre dans l'Institut de recherche en astronomie et y retrouve Sakura...! Mari et femme, mais aussi coéquipiers, ils vont livrer une nouvelle bataille !!