Après avoir rassemblé dans un seul volume - Ouvres 1 - tous les titres publiés par Alejandra Pizarnik de son vivant, ce second volume - Ouvres 2 - recueille les inédits, les textes qu'elle n'avait pas encore publiés mais qu'elle gardait soigneusement dans ses dossiers : de Textes d'Ombre, le livre sur lequel elle travaillait au moment de sa mort, aux proses de Cahier jaune, en passant par la pièce de théâtre écrite en six jours Les perturbés dans les lilas, et tous les poèmes, Approximations, mis de côté au fil des années en vue d'une possible publication ; pour finir avec une exceptio, son tout premier livre La terre la plus étrangère, qu'elle renia mais qui pour cette raison mérite une place particulière. A partir de ce livre de jeunesse, comme César Aira nous le fait si bien remarquer, nous pouvons recommencer à lire toute l'oeuvre d'Alejandra Pizarnik autrement. Le texte de Laura Vazquez, qui clôt ce volume, vient apporter un nouveau regard sur une trajectoire poétique qui ne cesse de fasciner et interroger les lectrices et lecteurs qui la (re)découvrent.