Maîtriser le modelage - Techniques et astuces pour travaille

Fruit de plus de cinquante ans de passion pour le modelage et de plus de trente ans d'enseignement, cet ouvrage allie la précision technique, les conseils pratiques et l'inspiration quotidienne. Sunshine Cobb vous propose de découvrir sa discipline depuis les bases (installation de son espace de travail, outils, routine à mettre en place) jusqu'aux finitions (émail et cuisson), en passant par les diverses techniques de fabrication (pots pincés, colombins, travail à la plaque...). Maîtriser le modelage est illustré par des centaines de photographies d'atelier, de gestes, de réalisations, et ponctué de rencontres avec des artistes contemporains qui présentent leurs plus belles pièces et délivrent leurs secrets de fabrication. Complet et didactique, ce livre vous accompagnera pas à pas dans vos projets de poterie et de céramique.