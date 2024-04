Je résiste aux personnalités toxiques. Paranos, passifs-agressifs, narcissiques... Le kit de survie pour les comprendre et les gérer

Kit de survie pour résister aux personnalités toxiques Votre patron est un hyperactif qui vous fait courir du matin au soir ? Votre voisin, un pervers qui laisse son chien faire ses besoins devant votre porte ? Votre belle-mère vous semble avoir des tendances narcissiques ? Ou est-ce vous qui, finalement, êtes un brin parano ? Apprenez à identifier et à comprendre toutes ces névroses, à les reconnaître pour mieux les affronter ! Ce manuel souriant de psychologie propose une approche pédagogique et dédramatisée pour se protéger des personnalités difficiles, et survivre à leurs côtés. "Pour transformer son regard sur le monde et sur la vie". Psychologie magazine Christophe André est médecin-psychiatre et auteur de nombreux livres à succès. Muzo est auteur et illustrateur pour la presse et l'édition. Ils sont les auteurs de Je dépasse mes peurs et mes angoisses disponible chez Points.