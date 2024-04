Choisir d'être mère. Tout savoir sur la parentalité avant de vous lancer

Un livre libérateur qui défait les tabous autour de la maternité. Avec humour et lucidité, Renée Greusard propose un portrait des mois et des premières années qui suivent l'accouchement, en explorant en profondeur les tabous de cette vie nouvelle (l'ennui profond que l'on peut ressentir au parc, les toilettes qui deviennent un havre de paix, le couple qui peut exploser) tout en évoquant les joies insoupçonnées qu'offrent un enfant. Parce que la connaissance est un chemin vers la liberté, Choisir d'être mère a l'ambition de permettre aux femmes de ne pas "partir en trek au Népal avec des escarpins" . Pour que, des renoncements aux joies, elles consentent vraiment à la maternité. "Lire Renée Greusard, c'est avoir une bonne copine qui vous fait rire, vous rassure, vous informe et, surtout, vous déculpabilise sur le rôle auquel on vous a assigné le jour où vous avez choisi de procréer". BibliObs Journaliste et mère, Renée Greusard a travaillé pour différentes rédactions (L'Humanité, Les Inrocks, Libération, Causette, Arte Radio, Inter, L'Obs). Spécialiste des sujets relatifs à l'intimité, à la sexualité et au genre, elle a collaboré à la revue Topo et a adapté sa série "Tinder Surprise" pour Arte Creative. En 2020, elle ajoute une corde à son arc en co-présentant l'émission "Crac-Crac" avec Monsieur Poulpe sur Canal+.