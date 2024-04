Les Sonnets de Michel-Ange sont la partie secrète de l'oeuvre d'un artiste majeur, dont l'on découvre la tumultueuse vie intérieure. Adressés à des amis, amants, artistes, figures religieuses, on y retrouve les grands thèmes universels : débordements de la passion amoureuse, art, mort, religion... Dans un style limpide et lyrique, rude et élégant, c'est une ode au feu du désir, à la foi comme remède, au défi lancé par l'art au passage du temps. Michel-Ange inscrit dans les mots, comme dans le marbre, sa quête obstinée de la pureté de l'âme et de la Beauté, pour enfin accéder à l'éternité.