Mon nom est Personne

Connu comme l'un des hommes le plus sage et astucieux de son époque, Ulysse serait-il en vérité le plus grand des menteurs et des salopards?? Dans cette épopée en vers rimés, l'Iliade et l'Odysée sont à nouveau narrés, au carrefour de nos langages et de nos (dé)mystifications contemporaines, un peu à la manière d'Inglorious bastards de Quentin Tarantino. L'occasion de revisiter la débâcle, l'horreur, la lâcheté, l'hubris, la vantardise d'héros qui perdent leur vie, leur temps et leurs privilèges lors de la guerre de Troie.