Japon. L'envol vers la modernité

Que savons-nous du Japon ?? C'est à cette question que l'auteur de cet ouvrage tente de répondre, en dressant un portrait sensible et dynamique de ce pays lointain. La jeune génération, bien que toujours traumatisée par la guerre, est différente de celle de ses parents. Dans nos esprits, les Japonais ont une notion du sacrifice pour le travail sans commune mesure... Or, comme partout ailleurs, les jeunes ont désormais soif de liberté et de loisirs. En parallèle, le patriarcat, encore profondément enraciné, laisse peu à peu la place à un univers plus féminin. Surtout, l'auteur expose le lien unique d'une population en phase avec son environnement. Un livre actuel sur la place de ce pays, ses ressources et les difficultés qu'il affronte, donnant aux lecteurs les clés pour comprendre les mouvements qui le traversent, et qui tente d'effacer certaines idées reçues. Une lecture rafraîchissante. Pierre-Antoine Donnet est l'ancien rédacteur en chef central de l'Agence France-Presse, dont il a été le correspondant à Pékin, à Tokyo et à New York.