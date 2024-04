Prompt : conversations avec une intelligence artificielle

Que signifie créer dans une époque où l'intelligence artificielle peut générer des milliers d'images à partir de quelques mots - de quelques prompts - tapés sur un clavier ? Face à cette transformation inédite des moyens de création, quel peut encore être le rôle des artistes ? L'idée fait-elle l'art ? Dave McKean est un créateur. Auteur, photographe, musicien, illustrateur de comics - Batman Arkham Asylum, Cages, Sandman -, il est aussi fasciné qu'inquiété par cette nouvelle technologie. Pour lui, la boîte de Pandore a été ouverte : il faudra faire avec l'IA ou ne plus faire du tout. Publié pour la première fois en 2022, ce livre est un recueil d'histoires courtes illustrées, nées des conversations entre McKean et une IA. Adaptation de l'Epopée de Gilgamesh en nouvelle, interprétation visuelle des gros titres de presse pendant un mois ou encore échanges sur des questions impossibles, l'artiste a mis à l'épreuve l'IA, interrogé ses limites, ses possibilités et ses risques.