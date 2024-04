Qu'ont en commun La Méduse de Caravage, les vidéos de propagande d'Al-Quaïda et l'explosion de la pratique de la décapitation au Mexique ? Dans cette enquête magistrale, entre essai et autobiographie, Sergio González Rodríguez, convoque les témoignages de coupeurs de têtes, de trafiquants d'armes et de policiers véreux, pour nous plonger au coeur de l'utraviolence d'un Etat gangrené. Plus encore, L'homme sans tête explore le phénomène décapitatoire dans toute sa dimension sociale, religieuse, artistique, ainsi que sa violente résurgence au sein de nos sociétés contemporaines.