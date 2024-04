Dieu qui rend libre. oeuvres complètes - Tome 7

Maurice Zundel, prêtre, mystique et théologien suisse du 20e siècle, a laissé derrière lui une oeuvre considérable. Le travail d'édition de ses oeuvres complètes, rassemblant à la fois ses ouvrages, ses articles et une part conséquente de son oeuvre orale, veut permettre de s'approprier la pensée d'un théologien qui eut une influence incontestable sur la spiritualité catholique de son siècle, bien qu'encore trop peu reconnue. Ce septième volume des oeuvres complètes rassemble deux ouvrages : La liberté de la foi, où l'abbé souligne la liberté de la personne qui cherche le sens de sa vie et de l'univers et qui peut s'ouvrir à une quête de la Présence divine, créatrice, vivifiante, aimante ; mais il témoigne aussi que la vie avec l'Amour engendre la libération de soi et conduit à l'accomplissement de la personne. Morale et mystique, où l'abbé, partant d'une nécessaire régulation de la société, montre que cela ne suffit pas et que la morale ne peut s'accomplir vraiment que dans la mystique, dans une relation d'amour avec la Présence divine et avec tous les frères, toutes les soeurs en humanité. En plus de 23 articles situés au sein de la période de 1960 à 1963, ce tome contient aussi un important document ronéoté intitulé : Découverte de Dieu, découverte de l'homme. Ce document comprend les quatre conférences que l'abbé donna à l'église Saint-Séverin, à Paris, durant l'Avent 1961. Soigneusement révisées par Zundel, ces pages sont pratiquement l'équivalent d'un livre