Même pas peur

Un livre fantastique avec de douces rimes, qui enchantera les jeunes lecteurs avec ses 7 magnifiques pop-up et ses brillantes illustrations. De l'obscurité aux araignées, des monstres aux fantômes, en passant par la peur de la peur, rien n'est aussi effrayant qu'il y paraît. Tout le monde a peur, les enfants comme les adultes. Grâce aux 12 comptines de ce livre, les enfants pourront affronter et surmonter les peurs les plus courantes, accompagnées d'illustrations et de pop-up colorés.