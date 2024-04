Tours et Ronde du Canigó. En Pyrénées catalanes

Ce topoguide permet de voir toutes les facettes du Massif du Canigó, niché au coeur du parc naturel régional des Pyrénées catalanes. Il contient 4 boucles empruntant des sentiers du GR® 10, du GR® 36 et des GR® de Pays : ronde du Canigó, tour du pic du Canigó, tour des réserves naturelles, tour du Vallespir. Plus de 20 jours d'itinérance pour les sportifs en quête de panoramas exceptionnels sur la Méditerranée et les Pyrénées, pour les amoureux du patrimoine (architecture romane catalane, abbaye de St-Martin du Canigó...) et de la nature (vallée de la Rotja, gorges de la Fou...).