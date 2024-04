Maisons multicolores de Nyhavn, Petite Sirène, Glyptothèque, vieux cafés de marins et bars tendance, smorrebrod au hareng et nouvelle gastronomie nordique, piste de ski sur le toit d'une usine écologique, balade arty à Norrebro ou à vélo entre terre et mer : suivez le guide ! - Un concept unique : des cartes grand format dépliables par quartier - Les incontournables, visites, restos et sorties localisés sur les cartes - Des idées et des balades pour découvrir la ville autrement. Tous les bons plans testés par nos auteurs pour vivre à l'heure de Copenhague !