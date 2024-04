Fleurs de saison. Une année de compositions florales

Après le grand succès de son livre Fleurs coupées, ma petite ferme florale, la fleuriste de renommée mondiale Erin Benzakein nous emmène dans le monde frais et éclatant de la composition florale saisonnière. Spécialiste en conception florale et en culture biologique des fleurs, elle jette un pont entre les deux mondes et montre à tous amoureux des fleurs comment réaliser de superbes compositions naturelles et colorées en utilisant uniquement des fleurs et des feuillages d'origine locale, tout au long de l'année et pour toutes les occasions. Regorgeant de conseils indispensables et de centaines de photographies splendides, ce livre s'adresse à tous les jardiniers, amateurs comme professionnels, aux petits producteurs, aux fleuristes, aux designers floraux, aux organisateurs de mariages, aux stylistes, aux passionnés de décoration d'intérieur. La première partie est consacrée aux différents aspects techniques : choix et conservation des fleurs, matériel, gestes techniques, notions de design floral (couleurs, composition, etc.), types de bouquets, etc. Erin Benzakein partage ensuite des réalisations de compositions florales " pas à pas ", pour toutes les saisons. Petits et grands bouquets, magnifiques centres de table, couronnes festives, décors floraux, bouquets de mariée, ce deuxième ouvrage est une invitation à la création ! Best-seller 2020 New York Times, Wall Street Journal, Publisher's Weekly, Washington Post