Le dernier jardin d'Angleterre

L'incroyable épopée des femmes de Highbury House 2021. Jeune paysagiste passionnée, Emma Lovett aime redonner vie à des jardins oubliés. Un jour, se présente à elle l'occasion de toute une vie : restaurer les jardins du célèbre domaine de Highbury House, conçu en 1907 par son idole, grand nom de l'architecture paysagiste, Venetia Smith. Mais, alors qu'Emma plonge dans le passé des jardins, elle découvre des secrets depuis longtemps enfouis. 1907. Artiste talentueuse, Venetia Smith s'est taillée une place en tant qu'architecte paysagiste auprès des industriels, avocats et banquiers dont les fortunes s'exhibent et rivalisent dans de somptueuses maisons de campagne. Lorsqu'elle est embauchée pour concevoir les jardins de Highbury House, elle est déterminée à s'illustrer, mais les jardins - et les gens qu'elle rencontre - promettent de changer sa vie pour toujours. 1944. Lorsque Beth Pedley emménage comme fille de ferme à la périphérie du village de Highbury, elle espère avoir enfin trouvé un foyer. La cuisinière de Highbury House en revanche, Stella Adderton, ne rêve que de quitter le domaine pour poursuivre ses propres rêves. Diana Symonds, veuve et maîtresse des lieux, tente quant à elle de trouver ses marques dans un quotidien bouleversé et une maison réquisitionnée pour les soldats blessés. Alors que la guerre qui fait rage menace les précieux jardins de Highbury House, le destin de ces trois femmes se retrouve lié par un secret qui survivra au temps. Dans ce grand roman qui évoque L'enfant du Lac de Kate Morton, Julia Kelly explore les connexions inattendues qui traversent le temps et les lieux singuliers qui unissent les gens pour toujours.