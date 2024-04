L'ascension d'une héritière Tome 1

En Ungardia, même les rêves sont dangereux. Dans le royaume de High Farrow où les fae, de puissants immortels à la beauté renversante, règnent d'une main de fer, les humains doivent faire profil bas pour survivre. Faythe, une orpheline dotée d'un don pour l'escrime, le sait plus que quiconque. Lorsqu'elle attire accidentellement l'attention de Nik, un garde royal, le quotidien de la jeune femme vole en éclats. Le fae est un Noctiste, un puissant assassin de l'esprit pouvant entrer dans les rêves des autres. A ses côtés, Faythe se découvre d'étonnantes facultés mentales qui se révèlent aussi grandioses que destructrices. Alors que les secrets et les mensonges pèsent sur elle, Faythe n'a d'autre choix que d'apprendre à maîtriser au plus vite ses nouveaux pouvoirs. Car une menace puissante s'étend sur l'Ungardia et le sort du monde repose sur ses épaules.