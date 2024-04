Elle croit qu'entre eux rien n'est possible. Il va lui prouver le contraire. A Solanum, un foyer pour jeunes adultes, Circé et Khassian ont vécu leur premier amour malgré les sévices et les abus endurés par les pensionnaires. Trois ans après s'être échappé de cet enfer, Khassian retrouve enfin Circé. Sauf que ces années loin l'un de l'autre les ont transformés. Circé est une ombre qui ne sait s'exprimer qu'à travers son corps. Khassian, lui, est devenu un impitoyable lieutenant de la mafia bulgare aux Etats-Unis. Leurs retrouvailles vont tout faire voler en éclats. Surtout quand l'arrivée de la jeune femme au coeur de l'Organisation va fragiliser la place qu'occupe Khassian, les mettant tous les deux en danger.