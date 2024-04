"Personne ne soupçonne l'existence des Murs Blancs. Pourtant cette propriété a marqué l'histoire intellectuelle et politique du XXe siècle. Elle a été aussi le lieu, où enfants, nous passions nos dimanches après-midi : la maison de nos grands-parents... Après la guerre, ce magnifique parc aux arbres centenaires, niché dans le vieux Châtenay-Malabry, est choisi par le philosophe Emmanuel Mounier, pour y habiter avec les collaborateurs de la revue qu'il a fondée : Esprit. Quatre intellectuels, chrétiens de gauche et anciens résistants, comme lui, Henri-Irénée Marrou, Jean Baboulène, Paul Fraisse, Jean-Marie Domenach, le suivent avec leurs familles dans cette aventure. Ils sont bientôt rejoints par Paul Ricoeur. Pendant cinquante ans, les Murs Blancs sont le quartier général de leurs combats, dont la revue Esprit est le porte-voix : la guerre d'Algérie et la décolonisation, la lutte contre le totalitarisme communiste, la construction de l'Europe. Et bien sûr, Mai 68... Une vingtaine d'enfants, dont notre père, y sont élevés en collectivité. Malheureusement, les difficultés nourries par le quotidien de la vie en communauté y deviennent de plus en plus pesantes... Peut-être est-ce une des raisons pour lesquelles cette demeure est tombée dans l'oubli. Pourtant, beaucoup d'intellectuels, d'artistes et d'hommes politiques y ont fait leurs armes : Jacques Julliard, Jean Lebrun, Ivan Illich, Chris Marker, Jacques Delors et... Emmanuel Macron. C'est aussi grâce à leurs récits et confessions que nous avons pu renouer avec notre passé : transformer un idéal difficile en récit familial et politique." L. et H. Domenach.