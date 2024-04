"Maintenant encore, mes parents pensent parfois à cette aventure avec une sorte d'effarement et de fureur". Eté 1945. Dans un petit château du bord de mer vit la famille Rivière. Le temps des vacances, les parents font venir de Paris un précepteur pour instruire Hervé, quatorze ans, qui a délaissé les études pendant la guerre. Dès son arrivée, le jeune professeur, désinvolte et élégant, séduit la famille et son entourage. Il se montre si gentil - trop peut-être ? Bientôt, il commence à intriguer, à inquiéter : on ne sait rien de lui, pas même ce qu'on pourrait en craindre. Donnant la parole à l'adolescent, le premier roman de Maurice Pons est un bijou de tension romanesque, troublant et étrangement poétique. Par l'auteur du livre culte Les saisons.