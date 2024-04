Georges Pompidou

Un " must " de la biographie politique. La trace laissée par un individu dans l'histoire se mesure notamment dans le vocabulaire courant : aujourd'hui encore on parle des " années Pompidou " pour qualifier une France prospère, en même temps que modernisée à marche forcée. Certes le destin présidentiel du successeur de Charles de Gaulle demeura inachevé, mais pendant une décennie, ce petit-fils de paysans auvergnats, exemple de la méritocratie républicaine, a modelé le pays. Premier à pouvoir accéder aux archives Pompidou, Eric Roussel a utilisé de multiples témoignages : amis d'adolescence (Léopold Senghor), compagnons de route (Pierre Messmer, Jacques Chaban-Delmas), collaborateurs (Pierre Juillet, Michel Jobert, Jacques Chirac), adversaires (François Mitterrand, Pierre Mendès France). Son livre demeure la seule biographie de référence, savante et écrite avec maestria.