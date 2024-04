En attendant la victoire. Messages à de Gaulle et à la France Libre

Diriger depuis Londres le combat de la France Libre, organiser la France combattante et s'imposer aux Alliés : pour mener à bien ces actions, le général de Gaulle devait impérativement connaître la réalité de la France captive. En témoignent les messages qu'on lui envoie, qu'il adresse en retour, et que les archives ont conservés. Engagement de militaires refusant la défaite, admiration d'anonymes prêts à prendre les armes, missives de résistants historiques exposant les difficultés, parfois inextricables, pour structurer les réseaux et unifier les mouvements, avec des moyens toujours insuffisants, les conflits entre chefs, et jusqu'au sacrifice ultime pour que vive la France de demain... L'occupant nazi et le régime de Vichy se dévoilent dans la terreur et la répression qui les caractérisent, avec leur politique d'extermination des Juifs et l'efficacité meurtrière de la Milice. Mais on découvre, à travers des archives souvent inédites, combien Geneviève de Gaulle, Sartre, Camus, Jean Moulin, Simone Weil, Jean Zay, Léon Blum ou encore l'abbé Pierre, ainsi que des citoyens inconnus, croyaient en la victoire et l'ont rendue possible.