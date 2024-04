Le Vicomte et les Mousquetaires - L'ombre des Rose-Croix

Ce qu'Alexandre Dumas ne savait pas en écrivant Les Trois Mousquetaires 1626. Au moment où d'Artagnan quitte sa province, Louis d'Astarac, jeune vicomte gascon, prend lui aussi le chemin de la capitale afin de retrouver un mystérieux livre censé renfermer les principaux secrets de la confrérie des Rose-Croix. Celui-ci suscite de nombreuses convoitises, en particulier celles du cardinal de Richelieu et du duc de Buckingham, mais aussi des Jésuites qui veulent le détruire. Conseillé par Aramis et ses amis mousquetaires, notre héros entre alors dans un jeu dangereux où les intrigues politiques, ésotériques et sentimentales ne tardent pas à se multiplier. Sa rencontre avec Milady de Winter va bientôt le précipiter au coeur d'un sombre complot visant la royauté. L'action de ce roman mené à un train d'enfer se déroule en parallèle de celle des Trois Mousquetaires. On y reconnaît bon nombre de scènes et de personnages du livre de Dumas, sous un angle complètement nouveau. Et l'on y retrouve tous les ingrédients qui ont fait le succès du grand romancier français, en particulier son penchant pour les coulisses de l'Histoire, les conspirations et les sociétés secrètes. Cette aventure passionnante sera suivie d'un second volume, La Conspiration Richelieu.