Le tissu de crin

"Jean aimait le contact des tissus, le son du papier des patrons contre sa peau. Il aimait contribuer à la création d'une oeuvre d'art. Il aimait la présence féminine douce et discrète autour de lui. Il adorait l'agitation silencieuse des petites mains et l'atmosphère d'application qui régnait là". Pour ce beau jeune homme timide, le métier de mannequin cabine est idéal. A la fois au centre et invisible, son corps est à la disposition de la première d'atelier et des cousettes : on l'habille, on le déshabille et même à moitié nu il n'a jamais la sensation d'être regardé... Comment celui qui a quitté son village de Saint-Guilhem-le-Désert dans des circonstances compliquées s'est-il retrouvé dans cette maison de haute couture parisienne ? Il y a du mystère chez lui, un mystère qui charme Ida, la première d'atelier crainte et respectée. Ida vit seule depuis longtemps mais Jean la trouble. Peut-elle encore séduire ? Le monde du luxe réserve bien des surprises. Empreint d'une sensualité sombre, le roman gothique de Jennifer Kerner évoque l'emprise d'une femme de pouvoir sur un jeune homme.