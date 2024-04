Disparais de ma vue ! - Tome 01

Riku Yatsudo, un garçon solitaire, fait un jour la rencontre de Yôji Shigihara, un ami de sa soeur, d'un an plus âgé que lui. Yôji est quelqu'un d'étrange : il le suit partout dans l'école et cherche absolument à devenir son ami. Riku, d'abord méfiant, finit par lui faire confiance et tombe petit à petit amoureux de lui. Après une soirée qui bouleverse les choses, les deux garçons se mettent à sortir ensemble. Pour Riku, Yôji est son premier amour, ainsi que sa première relation sexuelle. Mais aveuglé par ses sentiments, Riku ne se rend pas compte d'une chose très importante : Yôji ne ressent absolument rien pour lui... Jusqu'au jour où l'apprend de la pire des manières.