La bête qui voulait être domptée - Tome 02

Après avoir mis fin à son travail de " grand frère à louer ", Arata peut enfin sortir librement avec Junta. Mais celui-ci, qui n'a jamais eu de relation amoureuse auparavant, est submergé par l'intensité du désir qu'il ressent pour son nouveau petit ami et n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Quant à Arata, il se rend compte qu'il est de plus en plus jaloux et possessif avec Junta... surtout lorsqu'il découvre que Junta est très proche d'un de ses collègues de travail, un bel homme nommé Eiji ! Entre jalousie, immaturité et secrets, les deux hommes réussiront-ils à se comprendre ?