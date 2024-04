Forbidden Soldier

IL EST SOLDAT, IL EST L'ENNEMI. L'AIMER DEVRAIT ETRE INTERDIT. 1942. Paris agonise sous l'occupation ennemie. Eugénie voue une haine farouche à l'envahisseur et refuse de capituler. Elle pense pouvoir survivre à tout, jusqu'à ce qu'un regard gris la percute. Un regard qu'elle connaît, et qu'elle a aimé, jadis. Ludwig, celui à qui elle a offert son premier baiser, réapparaît dans sa vie, arborant fièrement l'uniforme de l'oppresseur. Un héros de guerre qu'elle ne peut que détester. Mais derrière les insignes et les évidences, les secrets ne demandent qu'à être révélés et la passion, qui ne s'est jamais vraiment éteinte, à rejaillir encore plus fort. Cependant, comment s'aimer quand le monde entier décide de nous en empêcher ? Entre le chaos, les ressentiments, l'ignominie et les révélations, reste-t-il une place pour deux êtres qui ne demandent qu'à s'unir ?