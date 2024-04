Jam Bugum, Le puits prodigieux dévoile le récit d'un retour aux sources, dans le royaume enchanté de l'enfance. Le narrateur, emporté loin de son berceau natal par les vagues de la vie et les obligations des études, reste inextricablement lié à sa terre par un lien affectif indéfectible qui défie le temps et la distance. Vivant son séjour en France comme un exil, il s'évade dans un voyage imaginaire qui le ramène aux douceurs de son enfance, éclairant la beauté poétique de ces années révolues. Au coeur de ce périple nostalgique se trouve l'histoire d'amour entre Birane et Gnilane, qui symbolise la quête d'un paradis perdu. Cette romance est le prétexte pour explorer un monde captivant, préservé du temps, avec ses traditions, son histoire, ses croyances, mais aussi ses joies et ses peines. Le puits légendaire de Jam Bugum, véritable coeur vibrant du village, devient le théâtre de rencontres déterminantes, notamment celle d'une idylle destinée à marquer le narrateur. Autour de ce puits, symbole de vie et de communauté, s'organise l'existence du village, offrant au narrateur un plongeon dans un univers authentique et profondément aimé.