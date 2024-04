Antonin Artaud. La mise en échec de la médecine

A l'appui des écrits contextualisés du poète, cet ouvrage ouvre l'hypothèse d'une folie simulée par Antonin Artaud (1896-1948). Est aussi démontré comment, malgré l'acharnement thérapeutique dont il a été la victime (entre autres 58 électrochocs qui n'ont servi à rien), il a mis en échec la médecine et la psychiatrie de l'époque. A cet effet, seront approfondis les traitements contre "la syphilis" , "la mélancolie" , "le délire luxuriant" , autant de diagnostics établis à l'encontre d'Antonin Artaud, et autant de traitements auxquels il fut soumis pendant de longues années de douleur et de désespoir. Enfin, riche d'une biographie abrégée, d'une recension de ses livres, de nombreux extraits peu reproduits et ordonnancés par thèmes, cet ouvrage offre au lecteur un portrait complet d'Antonin Artaud, une manière d'honorer cet esprit supérieur, créateur d'une oeuvre inclassable qui fait de lui un artiste majeur du XXe siècle, à la renommée internationale, plus reconnu à l'étranger que dans son propre pays.