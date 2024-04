Forever young

Aurélien et Bérénice, étudiants brillants à l'avenir prometteur, vivent leur première passion. Ils côtoient Michel, octogénaire esseulé, bientôt ragaillardi par son coup de foudre inattendu pour Magda. Tandis que les uns avancent ensemble vers une existence urbaine toujours plus effrénée, les autres, en quête d'ailleurs, fuient vers les montagnes suisses. A la vie qui les rappelle sans cesse à la raison, les personnages demandent en retour : Et toi, où en sont tes promesses ? Dans ce roman enlevé, l'auteure mêle serments amoureux et satire du monde contemporain. Du Paris estudiantin au lac Léman, à coups de road-trip en vieille Peugeot, d'Instagrameuses envoûtantes, de poèmes d'Aragon et de tortues à deux têtes, elle nous prouve que l'ardeur n'a pas d'âge.